Борис Михайлов: "Травма Мозякина? Я дозаявил бы Капризова"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Борис Михайлов подвел итоги матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии (6:3).

– Понравился результат и первые два периода, – начал Михайлов. – В третьей двадцатиминутке российская команда, мягко говоря, играла неудовлетворительно. Если бы россияне не остановились, немцы тоже получили бы около десятка шайб, как и Италия. Но наши хоккеисты решили, что результат уже сделан, и хотели доиграть малой кровью. К сожалению, соперник этого сделать не дал. И только в концовке, когда россияне пропустили две шайбы, они вернулись к продемонстрированному в начале хоккею.

Удивило, что немецкая сборная стала действовать грубо и допускать запрещенные приемы против наших хоккеистов. Совершенно правильно матч-штрафом наказали за травму Сергея Мозякина. Судьи не увидели колющий удар сзади по икре Антона Белова, за который номера 22 (Маттиаса Плахту. – Прим. "СЭ") надо было удалять на пять минут плюс до конца матча. Наши ребята достойно приняли удар. С начала чемпионата прибавляли в большинстве, а сегодня завершили все розыгрыши и наказали противника за все допущенные грубости. В итоге после 40 минут результат был сделан.

Будем надеяться, с Мозякиным все будет хорошо. Желаем ему, чтобы обошлось без травмы, и он вышел в следующей игре. Если вдруг что-то произойдет, нагрузка ляжет на других игроков. Отсутствие лидера команды уже сказалось в игре с Германией.

Осталось определиться с дозаявкой, особенно если капитан не сможет продолжить турнир. Я бы привлек Кирилла Капризова, но все решает тренерский штаб. За сборную должны играть все сильнейшие, и Олегу Знарку с помощниками предстоит разобраться, кто способен заменить Мозякина в случае его травмы. (Евгений БЕЛОУСОВ)