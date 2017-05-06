Борис Михайлов: "Сборная России еще не раскрылась в атаке до конца"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Борис Михайлов не стал выделять игру отдельных хоккеистов в матче чемпионата мира со Швецией (2:1 Б). При этом он подчеркнул: российская команда еще не раскрылась до конца в атаке.

– Кто понравился? Не хотелось бы выделять кого-то из наших исполнителей, – подчеркнул в своей колонке в "СЭ" Михайлов. – Я уже давно представил свое видение звеньев атаки и почти во всем угадал. Ошибся только в одном – вместо Валерия Ничушкина заявили Александра Барабанова. И это сыграло свою роль! В третьем периоде именно форварда СКА перевели в тройку к Андронову и Телегину, и Саша сыграл очень грамотно. Стоило Андронову открыться, ему последовал пас от Барабанова, и московский армеец забил. Так держать!

Понравился обоюдоострый овертайм, в котором россиянам надо было забивать. Конечно, пока наша сборная не раскрылась в атаке до конца. Но молодцы, что переломили ход встречи и выиграли его в серии буллитов. А на следующие матчи настрой должен быть уже совсем другим.

Полностью колонка Михайлова