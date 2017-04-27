Борис Михайлов: "Конечно, на ЧМ канадцы будут фаворитами"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Борис Михайлов считает, что сборная Канады на предстоящем чемпионате мира постарается показать себя. По его словам, НХЛ будет внимательно следить за турниром, который пройдет с 5 по 21 мая в двух странах – во Франции и Германии (в Париже и в Кельне).

- Сборная Канады выиграла два последних чемпионата мира. Они и в этот раз главный фаворит турнира?

- Конечно, канадцы будут фаворитами. У них будет очень большой стимул показать себя. За ними будет очень внимательно следить клубное руководство и вся НХЛ, как бы лига ни поворачивалась спиной к Олимпиаде и чемпионату мира, выторговывая все больше денег.