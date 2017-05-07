Борис Михайлов: "Как можно говорить, что чемпионат мира неинтересный?"

Двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер сборной России Борис Михайлов признался, что доволен хорошей игрой национальной команды на чемпионате мира против Италии (10:1). Специалист поздравил россиян с уверенной победой.

– Как оцените результат и игру команды в матче со сборной Италии?

– Поздравляю сборною России с хорошей, уверенной победой. Команда отлично играла в атаке и строго в обороне. Соперник позволял нам комбинировать. Но, тем не менее, не ожидал, что сегодня будет такой разгром. Я доволен, и прежде всего не результатом, а хорошей плановой игрой нашей сборной.

– Нужны ли на турнире команды вроде Италии и Словении, которых топ-сборные очень легко обыгрывают?

– Понимаете, идет первенство мира, и команды заслужили право там выступать. Какие могут быть вопросы?

– Не стоит ли поменять формат группового этапа, который слишком длинный и неинтересный для болельщиков сборных, вроде России, Канады или Швеции?

– Я вижу, что дворцы заполнены до отказа. Как можно говорить, что чемпионат мира неинтересный? Я вижу только один путь – это сократить количество команд.

– В матче со сборной Германии ждете такого же разгрома?

– Я жду победы от наших ребят, но соперник будет сложнее. А сколько шайб мы забросим – это другой вопрос. Все будет зависеть от того, сколько нам позволит забить соперник. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Италия – Россия