Большинство сборной России против Италии: 6 из 6!

В матче группового турнира чемпионата мира-2017 против Италии (10:1) хоккеисты сборной России продемонстрировали запредельный процент реализации "лишнего". Россияне наказали соперников за все шесть нарушений правил, причем лишь однажды затратили на реализацию больше 40 секунд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сколько времени россияне тратили на реализацию большинства

Удаление Время Гол Время Время на реализацию Томмазо ТРАВЕРСА 18.46 Евгений ДАДОНОВ 18.59 0.13 Джованни МОРИНИ 22.52 Никита КУЧЕРОВ 24.51 0.32 (после окончания игры "4 на 4") Симон КОСТНЕР 35.51 Артемий ПАНАРИН 36.21 0.40 Джулио СКАНДЕЛЛА 43.08 Сергей ПЛОТНИКОВ 43.39 0.21 Джулио СКАНДЕЛЛА 45.09 Сергей МОЗЯКИН 45.29 0.20 Маркус ГАНДЕР 49.07 Артемий ПАНАРИН 50.21 1.14

Трансляция матча Италия – Россия // Все голы сборной России в матче с Италией