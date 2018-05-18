Болельщики встречают сборную России в аэропорту. Фото

Игроки и штаб сборной России дневным рейсом из Копенгагена вернулись с чемпионата мира. В московском аэропорту Шереметьево команду встречают болельщики и журналисты.
Накануне Россия уступила в четвертьфинале Канаде (4:5 ОТ). Россияне заняли шестое место на турнире. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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Сборная приземлилась в Шереметьево. Встречающих поменьше, чем после Пхенчхана, но болельщиков-волонтёров нагнали pic.twitter.com/4FZkQxmPKj– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 18 мая 2018 г.
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