Чемпионат мира

19:35 | Хоккей — Чемпионат мира

Болельщики встречают сборную России в аэропорту. Фото


Игроки и штаб сборной России дневным рейсом из Копенгагена вернулись с чемпионата мира. В московском аэропорту Шереметьево команду встречают болельщики и журналисты.

Накануне Россия уступила в четвертьфинале Канаде (4:5 ОТ). Россияне заняли шестое место на турнире. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

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