Более 6 тысяч билетов остаются в наличии на матч чемпионата мира Россия - Чехия

Стало известно количество доступных билетов на четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею 2017 года в Германии и Франции, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-релиз организаторов мирового первенства.

На встречу сборных России и Чехии в Париже в наличии остается 6,4 тысячи билетов. На другую игру в столице Франции, которая пройдет между Швейцарией и Швецией в доступе 5,4 тысячи билетов.

Еще два матча пройдут в Кельне. На игру США - Финляндия доступно еще 8,3 тысячи квитков. На встречу действующих чемпионов мира канадцев с хозяевами турнира немцами в наличии 7,2 тысячи билетов.

Напомним, что матч Россия - Чехия состоится 18 мая, начало игры в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.