Более 300 тысяч билетов продано на чемпионат мира в Дании

Более 300 тысяч билетов продано на матчи чемпионата мира, который пройдет в Дании, информирует пресс-служба ИИХФ. Турнир начнется 4 мая.

- Никто не верил, что мы сможем привезти чемпионат мира в Данию, но мы это сделали - отметил глава Федерации хоккея Дании Хенрик Йерк Нильсен. - Потом никто не верил, что мы сможем продать триста тысяч билетов, но мы это сделали.

То, что нам удалось достичь этой волшебной цифры до начала чемпионата, просто невероятно, особенно учитывая, что большая часть билетов продается во время турнира. Теперь мы с нетерпением ждем начала чемпионата, мы готовы принять множество болельщиков из Дании и других стран.