Более 120 тысяч билетов продано на матчи ЧМ-2018

Более 120 тысяч билетов продано на матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею, информирует ТАСС. Кроме того, начались продажи билетов на матчи раунда плей-офф турнира.

- Мы очень довольны темпами продажи билетов, - цитирует издание президента Датской хоккейной ассоциации Хенрик Бах Нильсен. - Сейчас мы вступаем в новую фазу - продажи билетов на матчи плей-офф, где билеты на встречи четвертьфиналов стоят от 75 евро, на полуфиналы - от 130 евро, на заключительный день соревнований - от €150, причем по билету можно будет попасть на два матча (финал и матч за третье место). Также мы планируем сделать фан-зоны в Копенгагене и Хернинге, где болельщики смогут развлекаться на протяжении всего чемпионата в приятной атмосфере.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.