Более 120 тысяч билетов продано на матчи ЧМ-2018

Более 120 тысяч билетов продано на матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею, информирует ТАСС. Кроме того, начались продажи билетов на матчи раунда плей-офф турнира.
- Мы очень довольны темпами продажи билетов, - цитирует издание президента Датской хоккейной ассоциации Хенрик Бах Нильсен. - Сейчас мы вступаем в новую фазу - продажи билетов на матчи плей-офф, где билеты на встречи четвертьфиналов стоят от 75 евро, на полуфиналы - от 130 евро, на заключительный день соревнований - от €150, причем по билету можно будет попасть на два матча (финал и матч за третье место). Также мы планируем сделать фан-зоны в Копенгагене и Хернинге, где болельщики смогут развлекаться на протяжении всего чемпионата в приятной атмосфере.
Отметим, что чемпионат мира пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
lokofanat
GEODEZ_dsk да, я именно про футбольный. Ошибся веткой... Там должны либо о распределении сообщить, либо о нераспределении, а мне только сообщили, что с 26-го начнут списывать деньги с карты, если заявка одобрена. В итоге ни об одобрении не сообщают, ни деньги не снимают. А личный кабинет до 7-го числа недоступен(
17:57
GEODEZ_dsk
lokofanat Моя заявка в рамках Случайной жеребьевки до сих пор в ожидании. Результаты не сообщают, деньги не снимают- странно... Ты не путаешь чемпионат по хоккею и по футболу?На футбольный уже на одобренные заявки пришло подтверждение о распределении.Если нет значит ничего не приходит!
17:44
lokofanat
Моя заявка в рамках Случайной жеребьевки до сих пор в ожидании. Результаты не сообщают, деньги не снимают- странно...
16:56