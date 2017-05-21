Богдан Киселевич: "Вчерашний матч нас не научил, что игра длится 60 минут"

Защитник сборной России Богдан Киселевич после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира отметил, что турнир оставил у него приятные впечатления. По его словам, в полуфинальном матче с Канадой (2:4) Россия проиграла прежде всего себе, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Как оцените чемпионат мира?

– Впечатления офигительные, каждый матч на высоком уровне. Нельзя забывать, что игра длится 60 минут. Вчерашний матч нас не научил, и решили сегодня снова проверить, точно ли в третьем периоде можно не играть. После полуфинала было неприятное ощущение, потому что проиграли себе, не вытерпели.

– Ожидали, что так результативно сыграете?

– Не знаю, мы готовились и серьезно работали.

- Вы счастливы медали?

- Я счастлив. Меня как-то в детстве спрашивали, что лучше: проиграть золото или выиграть бронзу. Для меня лучше выиграть в финале и не проигрывать.

Трансляция матча Россия - Финляндия