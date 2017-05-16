Богдан Киселевич: "Сборная России не может быть довольная игрой в обороне"

Защитник сборной России Богдан Киселевич подчеркнул, что серия без пропущенных шайб на чемпионате мира по хоккею придает уверенности команде. Подопечные Олега Знарка в понедельник обыграли команду Латвии в матче группового этапа проходящего в Кельне и Париже чемпионата мира – 5:0. Киселевич на 13-й минуте открыл счет, забросив вторую шайбу на турнире. Россияне не позволяют соперникам поразить свои ворота уже на протяжении 180 минут и 50 секунд.

– Мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне – недочеты всегда есть и будут, сами видите, сколько спасений было у (вратаря) Ильи Сорокина, как и до этого у Андрея Василевского", – приводит "Р-Спорт" слова Киселевича.

Трансляция матча Россия – Латвия