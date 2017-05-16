Чемпионат мира

02:31 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Богдан Киселевич: "Сборная России не может быть довольная игрой в обороне"

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Защитник сборной России Богдан Киселевич подчеркнул, что серия без пропущенных шайб на чемпионате мира по хоккею придает уверенности команде. Подопечные Олега Знарка в понедельник обыграли команду Латвии в матче группового этапа проходящего в Кельне и Париже чемпионата мира – 5:0. Киселевич на 13-й минуте открыл счет, забросив вторую шайбу на турнире. Россияне не позволяют соперникам поразить свои ворота уже на протяжении 180 минут и 50 секунд.

– Мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне – недочеты всегда есть и будут, сами видите, сколько спасений было у (вратаря) Ильи Сорокина, как и до этого у Андрея Василевского", – приводит "Р-Спорт" слова Киселевича.

Трансляция матча Россия – Латвия

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http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170516/1120502206.html

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