Богдан Киселевич: "Некогда смотреть матчи другой группы"

Защитник сборной России Богдан Кисилевич посетовал на качество льда после матча чемпионата мира-2017 со Словакией (6:0). Также он отметил, что россияне не думают о будущих соперниках по плей-офф, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.
– Были настроены выигрывать, – сказал Кисилевич. – Надо было играть по заданию, как мы умеем, и не допускать ошибок, которые возникали в прошлой игре.
– Хочется серьезного сопротивления как со шведами?
– Мы играем с такими соперниками, какие есть. Посмотрим, дальше обязательно будут серьезные матчи.
– Что произошло со льдом?
– Лед плохого качества, его заливают холодной водой. Капли льда остаются, они хуже, чем на озере. Вообще очень долгая игра была сегодня. Ритм сбивался, это негативно сказывался и на болельщиках и на игре.
– Казалось, шайба вообще не катится.
– Там такие капли были большие, как водой заливают. В раздевалке это уже обсудили.
– Смотрите за возможными соперниками по первому раунду?
– Нет, мы готовимся к каждой следующей игре. Некогда смотреть матчи другой группы.