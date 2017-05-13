Богдан Киселевич: "Некогда смотреть матчи другой группы"

Защитник сборной России Богдан Кисилевич посетовал на качество льда после матча чемпионата мира-2017 со Словакией (6:0). Также он отметил, что россияне не думают о будущих соперниках по плей-офф, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.

– Были настроены выигрывать, – сказал Кисилевич. – Надо было играть по заданию, как мы умеем, и не допускать ошибок, которые возникали в прошлой игре.

– Хочется серьезного сопротивления как со шведами?

– Мы играем с такими соперниками, какие есть. Посмотрим, дальше обязательно будут серьезные матчи.

– Что произошло со льдом?

– Лед плохого качества, его заливают холодной водой. Капли льда остаются, они хуже, чем на озере. Вообще очень долгая игра была сегодня. Ритм сбивался, это негативно сказывался и на болельщиках и на игре.

– Казалось, шайба вообще не катится.

– Там такие капли были большие, как водой заливают. В раздевалке это уже обсудили.

– Смотрите за возможными соперниками по первому раунду?

– Нет, мы готовимся к каждой следующей игре. Некогда смотреть матчи другой группы.

Трансляция матча Россия - Словакия