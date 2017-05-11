Богдан Киселевич: "Моментами сборная России играла безобразно"

Защитник сборной России Богдан Киселевич после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Данией (3:0) рассказал, что подарит свою первую шайбу за национальную команду родителям. Он добавил, что россиянам стоит сделать серьезные выводы после сегодняшней игры.

– Буду ли отмечать первую шайбу на чемпионатах мира? Конечно, нет, сейчас некогда, - приводит официальный сайт ФХР слова Киселевича. - Шайбу забрал Панарин, приятно, отдам ее родителям. Сыграли на ноль, но игра не удалась. Чтобы не кривить душой – моментами играли безобразно. Из-за этого по воротам Василевского было много бросков, хорошо, что он выстоял, сыграл на ноль, но мы мало ему помогали сегодня. Разберемся с этим, сделаем выводы. Не думаю, что выходной выбил нас из колеи, дело скорее в голове сегодня было.

Следующий соперник россиян – сборная Словакии. Встреча пройдет в субботу, 13 мая, в Кельне и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Трансляция матча Россия – Дания