Богдан Киселевич: "Это чемпионата мира был для меня особенно важен, потому что он первый"

Защитник сборной России Богдан Киселевич не стал анализировать причины поражения команды в полуфинальном матче чемпионата мира с Канадой (2:4), передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ.Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1. "СЭ" вел прямую трансляцию встречи команды в аэропорту.

– Чемпионат мира был важен, потому что для меня первый. Можно было выступить лучше.

– Чего не хватило в решающих матчах?

– Мы не справились сами с собой, но добились результата. Не могу сейчас проанализировать причины. Это дело тренерского штаба. Мы будем над этим работать.

– Многих удивила ваша уверенная игра на этом турнире в первой паре.

– Ты настраиваешься, готовишься под руководством тренеров в клубе и потом в сборной. Перед ЧМ мы проделали хорошую серьезную работу. Какая была подготовка, так себя и показали в сборной. В этом и заключается вся суть, и это самое неприятное.