Бобровский не будет вызван в сборную России на чемпионат мира

Тренерский штаб национальной сборной России не будет вызывать голкипера Сергея Бобровского для участия в чемпионате мира. Тренер вратарей Рашит Давыдов сообщил, что первым номером сборной на мировом первенстве будет Андрей Василевский.

– Мы обсудили ситуацию с Сергеем и пришли к выводу, что на это мировое первенство мы его вызывать не будем, – сказал Давыдов. – Завершившийся сезон был для него самым насыщенным в карьере. Бобровский, безусловно, вратарь номер один нашей сборной. Он всегда рад играть за национальную команду, за свою страну. Сергей прошел с нами три чемпионата мира, Кубок мира, принимал участие в Олимпиаде. В разговоре с тренерским штабом он отметил, что в случае необходимости всегда готов присоединиться к нашей команде.

Мы приняли решение не перегружать Бобровского из-за его насыщенного сезона и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера.

Напомним, что "Коламбус" Сергея Бобровского проиграл в первом раунде Кубка Стэнли "Питтсбургу" со счетом 1-4 в серии.

Мировое первенство пройдет во Франции и Германии с 5 по 21 мая. Сборная России попала в одну группу со Словакией, США, Швецией, Германией, Латвией, Италией и Данией.

Почему Бобровский не нужен на ЧМ

Почему Бобровский нужен на ЧМ