Бобровский и Панарин вызваны в сборную России на чемпионат мира

Штаб сборной России вызвал в расположение команды вратаря Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина, чей "Коламбус" в ночь на 24 апреля завершил выступление в плей-офф, проиграв "Вашингтону" (счет в серии - 2-4), сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Первый матч национальная команда проведет 4 мая против Франции. Также в группе А, матчи которой будут проходить в Копенгагене, сыграют Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия и Австрия.

Бобровский в регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 65 матчах, пропустив 158 шайб и отдав 3 результативные передачи. Его коэффициент отраженных бросков - 92,1. В плей-офф он провел все 6 игр против "Кэпиталз", пропустив 22 шайбы при коэффициенте 90.

Панарин, в свою очередь, в "регулярке" сыграл 81 матч, набрав 82 (27+55) очка при 26 минутах штрафа и показателе полезности "+24". В плей-офф он выходил на лед во всех 6 встречах, набрав в них 7 (2+5) баллов за результативность. Форвард заработал 6 минут штрафа, его показатель полезности - "-4".