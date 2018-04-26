Бобровский доигрывал серию против "Вашингтона"с травмой колена

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал о причине, по которой голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский не сможет принять участие в чемпионате мира. О том, что игрок "Блю Джекетс" не выступит на турнире в Дании, было объявлено в среду, 25 апреля.

– У Бобровского травма колена, – сказал Давыдов. – С ней он доигрывал серию против "Вашингтона". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, "Коламбус" российского вратаря завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв "Вашингтону" в 1/8 финала со счетом в серии – 2-4. Бобровский в шести играх против Кэпиталз" пропустил 22 шайбы при коэффициенте 90. В регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 65 матчах, пропустив 158 шайб и отдав 3 результативные передачи. Его коэффициент отраженных бросков – 92,1.

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.

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