Боб Хартли: "Я пока не готов говорить о своем будущем в сборной Латвии"

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после матча чемпионата мира-2017 против Германии (3:4 Б) отметил, что ему удалось создать в команде особую хоккейную культуру, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Наставник, с которым латвийцы заняли пятое место в группе, пока не определился со своим будущим.

- Очень горжусь своими игроками, - заявил Хартли. - Мы хотели привнести в сборную особенную хоккейную культуру. Кое-что удалось. Результат, конечно, печален, но с этим уже ничего не поделаешь. Я пока не готов говорить о своем будущем в сборной Латвии. Сейчас все внимание должно уделяться моим ребятам, а не мне. Ничего не могу сказать о возможном офсайде в случае с первой шайбой немцев. Задайте этот вопрос судьям. Нужно ли на чемпионате мира право на тренерский просмотр? Это не мне решать, ИИХФ принимает такие решения.