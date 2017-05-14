Боб Хартли: "Сборную России невозможно остановить"

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против России заявил, что для его подопечных главное в этой встрече - не удаляться. Латвийская команда занимает четвертое место в группе А, сборная России идет в лидерах группы.

– Сборная России – лучшая в этой группе с огромным отрывом, – сказал Хартли. – Эту команду невозможно остановить, слишком много мастерства и скорости, можно только притормозить. Для нас очень важно не удаляться, иначе мы сами себя подставим. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что команды встретятся завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи