Боб Хартли: "Россия намного сильнее команд, с которыми играла Латвия"

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после поражения от России (0:5) в матче группового этапа чемпионата мира отметил, что команда Олега Знарка – без слабых сторон, передает из Кельна корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Он добавил, что Латвия будет готова к решающей игре с командой Германии. Напомним, что победитель этой встречи попадет в плей-офф.

– У Олега Знарка команда переполнена талантами. Все отлично катаются, потрясающе работают с шайбой, вратарь классный. Команда без слабых сторон. По правде говоря, мы провели хороший матч. Сыграли на пределе возможностей. Но ответов на действия России не смогли найти. Россияне – сильнейшая команда из всех, с кем мы играли, и причем она намного сильнее всех остальных.

Мы будем готовы к Германии. Мы очень хотим попасть в четвертьфинал, для нас это будет большая проверка. Предстоит непростое испытание, тем более что немцев усилили Драйзайтль и Грубауэр. Однако мы в любом случае проявим характер, достанем его из себя. Да, мы андердоги, это можно использовать в качестве оправдания, но это не в нашем духе. У нас хоккейная страна, и мы хотим это доказать.

Знарок – отличный тренер. Я знал о нем задолго до того, как приехал в КХЛ.

Трансляция матча Россия – Латвия