Билл Питерс: "Задача Канады в матче против России простая - играть в полуфинале"

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в Дании.

- Вы изучали сборную России. Что вы выделили?

- Хорошая команда. Показывает структурный хоккей. Играет в "1-3-1" в средней зоне. И это все-таки Канада против России. Наши ребята все в предвкушении матча, потому что это знаменитое противостояние. Задача у нас простая – играть в полуфинале.

- Над чем вы работали, улучшая игру? В каких аспектах Россия может доставить проблемы, если не исправить это до матча?

- Прежде всего нас беспокоят потери. И не только потери на своей синей линии, но и на чужой. Мы должны быть осторожны и сконцентрированы. И, кстати, беспокоят потери в зоне атаки, когда мы находимся там впятером. Потому что у сборной России хороший переход из обороны в атаку, они делают это очень быстро.

- После матча с Германией вы сказали, что Кемпер выйдет в стартовом составе. Что-то изменилось?

- Нет.

- Какие у вас мысли об игре Дарси? Сборная России много забивает на этом турнире. Насколько ему сложно придется?

- У России опасное большинство и, очевидно, что индивидуально это сильная команда. В нападении собрались умные хоккеисты. И если мы будем давать им создавать голевые моменты – поплатимся. Нам нужно сократить количество этих моментов. Ну, и Кемпер должен нам помочь. Он готов к этому вызову.



- Окончательно ли команда приспособилась к большому льду?

- Мы серьезно прибавили по ходу турнира в понимании того, как использовать дополнительное пространство. В атаке можем и получше действовать, полностью использовать ширину, растягивать оборону соперников. Но в защите у нас все в порядке. Следующий аспект, который нам надо улучшить – переход из обороны в атаку и из атаки в оборону.

- Насколько большое внимание вы уделяете сейчас игре сборной России? Или больше концентрируетесь на своей команде?

- В соотношении примерно 60 на 40 в пользу своей команды. Нам надо и о себе позаботиться, и мы на тренировке уделили большое внимание большинству, потому что хотим выиграть битву спецбригад в четвертьфинале, но уже четыре матча не реализовывали лишнего. Но и сопернику обязательно нужно уделить внимание. По дороге в Копенгаген я посмотрел немного игру россиян. После тренировки посмотрю еще, ну а вечером мы представим игрокам план. Мы будем готовы к России. (Игорь ЕРОНКО)



Матч сборных Канады и России пройдет завтра, 17 мая, начало - 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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