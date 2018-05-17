Билл Питерс: "Я бы выделил в составе россиян Дацюка, и Капризов обращает на себя внимание"

Главный тренер канадцев Билл Питерс перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2018 со сборной России назвал форвардов Павла Дацюка и Кирилла Капризова самыми заметными игроками в составе команды Ильи Воробьева. Специалист добавил, что у соперников очень хорошие вратари с высокими показателями по количеству отраженных бросков.

– Я бы выделил в составе россиян Павла Дацюка, он особенный, – цитирует ТАСС Питерса. – Вообще, все первое звено отличное. Обращает на себя внимание парень на правом краю атаки. Не знаю, как правильно произносится его имя (Кирилл Капризов. – прим. "СЭ"). Он действительно хороший игрок. Думаю, что "Миннесота"​ должна быть рада, что заполучила такого игрока, как Капризов. Наша задача – не дать ему пространства в игре.

У россиян хорошие вратари – у них действительно хорошие показатели по количеству и проценту отраженных бросков. Российские игроки мало удаляются, поэтому нам придется искать свои возможности в игре в равных составах. Нам придется тяжело и нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы выиграть этот матч.

В составе сборной России на чемпионате мира играют голкиперы Илья Сорокин с коэфициентом полезности 93.1 в сезоне-2017/18, Василий Кошечкин (92.8) и Игорь Шестеркин​ (93.7).

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Канада. Игра состоится 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени.

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