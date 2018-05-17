Билл Питерс: "Россия была лучше во втором периоде"

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс после четвертьфинала чемпионата мира против команды России (5:4 ОТ) отметил, что соперник действовал лучше во втором периоде. В полуфинале турнира сборная Канады встретится с победителем встречи Финляндия - Швейцария.

- Да, это был по-настоящему хороший матч. Соперник играл очень хорошо, давил и лучше нас выглядел во втором периоде, они владели территориальным преимуществом, - цитирует ТАСС Питерса. - Дисциплина была ключевым фактором. Перед матчем обращали особое внимание на то, что надо лучше двигаться и стараться не удаляться, сегодня это сыграло в нашу пользу.