Чемпионат мира

22:42 | Хоккей — Чемпионат мира

Билл Питерс: "Россия была лучше во втором периоде"


Главный тренер сборной Канады Билл Питерс после четвертьфинала чемпионата мира против команды России (5:4 ОТ) отметил, что соперник действовал лучше во втором периоде. В полуфинале турнира сборная Канады встретится с победителем встречи Финляндия - Швейцария.

- Да, это был по-настоящему хороший матч. Соперник играл очень хорошо, давил и лучше нас выглядел во втором периоде, они владели территориальным преимуществом, - цитирует ТАСС Питерса. - Дисциплина была ключевым фактором. Перед матчем обращали особое внимание на то, что надо лучше двигаться и стараться не удаляться, сегодня это сыграло в нашу пользу.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5211097

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