Билл Питерс: "Финляндия просто лучше подготовила командную игру"

Тренер сборной Канады Билл Питерс отметил, что в игру будут внесены коррективы после поражения от Финляндии (1:5) в матче группового турнира чемпионата мира. По его словам, финны лучше подготовились к поединку.

– Они смогли сыграть плотнее, – цитирует TSN Питерса. – Финны отлично справились с быстрым перемещением шайбы, у них был хороший план. Мы должны внести коррективы. Нам не очень удавалось переводить шайбу в атаку. Не хватало ритма. Соперник просто лучше подготовил командную игру.

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