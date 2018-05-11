Береглазов попал в заявку сборной России на чемпионат мира

Защитник "Магнитки" Алексей Береглазов заявлен в состав сборной России на чемпионат мира. Таким образом, команда использовала последнее вакантное место из 25 возможных – нападающий "Амура" Алексей Бывальцев не сможет принять участие в турнире.

Завтра Россия в матче группового турнира чемпионата мира сыграет против Швейцарии. На турнире в Дании команда Ильи Воробьева победила Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0) и уступила Чехии (3:4 ОТ). "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Швейцария. Встреча начнется в 21.15 по московскому времени. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Заявка сборной России на ЧМ-2018:

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург") Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Алексей Береглазов ("Металлург").

Нападающие: Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Никита Гусев (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Илья Михеев ("Авангард"), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис").

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