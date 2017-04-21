Береглазов, Антипин и Мозякин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Защитники "Металлурга" Алексей Береглазов и Виктор Антипин, а также нападающий команды Сергей Мозякин вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира, информирует пресс-служба магнитогорского клуба. Также в тренерский штаб национальной команды отправится наставник "Магнитки" Илья Воробьев.

Мозякин стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ среди российских игроков (24 (7+17) очка в 17 встречах). Антипин в среднем проводил на льду 24 минуты и набрал 11 очков при показателе полезности "+6". Береглазов играл в среднем 22 минуты и набрал 6 очков при показателе полезности "+6".

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. (Игорь ЕРОНКО)