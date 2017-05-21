Белов успеет восстановиться к старту сезона. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

22:53 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Белов успеет восстановиться к старту сезона

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Врач сборной России Егор Козлов уверен, что капитан команды Антон Белов успеет восстановиться к старту нового сезона. Сегодня в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 против Финляндии 30-летний россиянин получил травму задней поверхности бедра.

- Сезон окончен, у Белова будет достаточно времени на восстановление, - цитирует "Р-Спорт" Козлова. - Сейчас вернемся в Москву и проведем полную диагностику. Но к старту сезона уж точно Антон будет готов, там речь не о долгих месяцах.

Трансляция матча Россия – Финляндия

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