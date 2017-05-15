Белов и Кулда - лучшие игроки матча Россия - Латвия

Сборная России обыграла команду Латвии (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Лучшим игроком в составе российской команды был признан защитник Антон Белов, который записал на свой счет 2 (1+1) очка в этой встрече. В составе латвийской сборной лучшим стал защитник Артурс Кулда.

Набрав три очка, россияне поднялись на первое место в группе, Латвия идет на четвертой строчке. Следующие матчи команды проведут завтра, 16 мая. Сборная России встретится с США в 17.15 по московскому времени, а латвийская команда сыграет с Германией за право попасть в плей-офф.

"СЭ" вел трансляцию матча