Белоруссия вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира

Сборная Белоруссии уступила сборной Австрии (0:4) в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Белорусы гарантировали себе последнее место группы А, которое лишит их места в высшем дивизионе мирового первенства. Сборная Белоруссии не покидала элиту с 2005 года.
Группа А
Австрия - Белоруссия - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Голы: Вивейрос - 1, 4:14 - 1:0. Комарек - 1 (бол., Унтервегер), 30:38 - 2:0. Раффль - 2 (бол., Комарек), 34:38 - 3:0. Цвергер - 2 (бол., Ульмер), 39:36 - 4:0.
Вратари: Штаркбаум - Карнаухов.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 28 (7+11+10) - 34 (14+7+13).
Судьи: Олунд, Рантала.
12 мая. Копенгаген. "Ройал Арена".
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ArtTim
Тропическая гемангиома Мовсисяна для тебя- слабоумный:КХЛ пару лет назад париняло закон, сделав беларуссов легионерами и большенство более менее нормальных молдых хоккеистов ,приняли гра-во РФ.
20:38
Andrewxyz
Туда им и дорога, бездарям криворуким.
20:26
Тропическая гемангиома Мовсисяна
вот выйдет минское Динамо из КХЛ, и все сразу наладится))) душат россияне свободных сябров))) если бы не КХЛ давно бы воспитали пару десятков Грецки))) ну а вместо матчей КХЛ на Минск-Арене можно устроить вещевой рынок))) методика реально работает))) я слышал в святых девяностых так делали и жили счастливо)))
20:17
redgy
Slim Taller Закономерный итог пребывания минского Динамо в КХЛ.Дорогостоящая игрушка и разваленный внутренний чемпионат.------------ то есть раньше сб. Белоруссии целиком состояла из игроков чемпионата Белоруссии??)) Смешно
20:08
dim777.
Slim Taller Закономерный итог пребывания минского Динамо в КХЛ.Дорогостоящая игрушка и разваленный внутренний чемпионат. 19:40 __________________ Прав на все 146%. Вон хохлы ушли из КХЛ 4 года, уже стали 9 кратными Олимпийскими чемпионами и 11 кратными Чемпионами мира.
19:59
maks55555
Они же уже нашли виновного, уволив по ходу турнира главного тренера, который не стал брать в сборную сильнейших игроков.
19:54
Fishka_Mishka
Белоруссия не хоккейная страна.
19:52
Slim Taller
По планам хоккейного руководства должны были быть в полуфинале.Чуть-чуть не хватило:)
19:43
ArtTim
Спасибо КХЛ....)))Признав беларуссов легионерами они им очень помогли !!!
19:42
Slim Taller
Закономерный итог пребывания минского Динамо в КХЛ.Дорогостоящая игрушка и разваленный внутренний чемпионат.
19:40
Весёлый©
Время "перетряхивать" (с)!
19:35
рамон меркадер 87
жаль
19:34