Белоруссия вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира

Сборная Белоруссии уступила сборной Австрии (0:4) в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Белорусы гарантировали себе последнее место группы А, которое лишит их места в высшем дивизионе мирового первенства. Сборная Белоруссии не покидала элиту с 2005 года.

Чемпионат мира

Группа А

Австрия - Белоруссия - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы: Вивейрос - 1, 4:14 - 1:0. Комарек - 1 (бол., Унтервегер), 30:38 - 2:0. Раффль - 2 (бол., Комарек), 34:38 - 3:0. Цвергер - 2 (бол., Ульмер), 39:36 - 4:0.

Вратари: Штаркбаум - Карнаухов.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 28 (7+11+10) - 34 (14+7+13).

Судьи: Олунд, Рантала.

12 мая. Копенгаген. "Ройал Арена".

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