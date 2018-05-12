Чемпионат мира

19:30 | Хоккей — Чемпионат мира

Белоруссия вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира

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Сборная Белоруссии уступила сборной Австрии (0:4) в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Белорусы гарантировали себе последнее место группы А, которое лишит их места в высшем дивизионе мирового первенства. Сборная Белоруссии не покидала элиту с 2005 года.

Чемпионат мира

Группа А

Австрия - Белоруссия - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы: Вивейрос - 1, 4:14 - 1:0. Комарек - 1 (бол., Унтервегер), 30:38 - 2:0. Раффль - 2 (бол., Комарек), 34:38 - 3:0. Цвергер - 2 (бол., Ульмер), 39:36 - 4:0.

Вратари: Штаркбаум - Карнаухов.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 28 (7+11+10) - 34 (14+7+13).

Судьи: Олунд, Рантала.

12 мая. Копенгаген. "Ройал Арена".

Все о чемпионате мира-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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ArtTim

Тропическая гемангиома Мовсисяна для тебя- слабоумный:КХЛ пару лет назад париняло закон, сделав беларуссов легионерами и большенство более менее нормальных молдых хоккеистов ,приняли гра-во РФ.

20:38

Andrewxyz

Туда им и дорога, бездарям криворуким.

20:26

Тропическая гемангиома Мовсисяна

вот выйдет минское Динамо из КХЛ, и все сразу наладится))) душат россияне свободных сябров))) если бы не КХЛ давно бы воспитали пару десятков Грецки))) ну а вместо матчей КХЛ на Минск-Арене можно устроить вещевой рынок))) методика реально работает))) я слышал в святых девяностых так делали и жили счастливо)))

20:17

redgy

Slim Taller Закономерный итог пребывания минского Динамо в КХЛ.Дорогостоящая игрушка и разваленный внутренний чемпионат.------------ то есть раньше сб. Белоруссии целиком состояла из игроков чемпионата Белоруссии??)) Смешно

20:08

dim777.

Slim Taller Закономерный итог пребывания минского Динамо в КХЛ.Дорогостоящая игрушка и разваленный внутренний чемпионат. 19:40 __________________ Прав на все 146%. Вон хохлы ушли из КХЛ 4 года, уже стали 9 кратными Олимпийскими чемпионами и 11 кратными Чемпионами мира.

19:59

maks55555

Они же уже нашли виновного, уволив по ходу турнира главного тренера, который не стал брать в сборную сильнейших игроков.

19:54

Fishka_Mishka

Белоруссия не хоккейная страна.

19:52

Slim Taller

По планам хоккейного руководства должны были быть в полуфинале.Чуть-чуть не хватило:)

19:43

ArtTim

Спасибо КХЛ....)))Признав беларуссов легионерами они им очень помогли !!!

19:42

Slim Taller

Закономерный итог пребывания минского Динамо в КХЛ.Дорогостоящая игрушка и разваленный внутренний чемпионат.

19:40

Весёлый©

Время "перетряхивать" (с)!

19:35

рамон меркадер 87

жаль

19:34

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