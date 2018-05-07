Белоруссия – Россия: третья подряд сухая победа сборной Воробьева на ЧМ

Сборная России в третьем матче на чемпионате мира разгромила Белоруссию со счетом 6:0. Для национальной команды это третья сухая победа на турнире после Франции (7:0) и Австрии (7:0).
В составе россиян 3 (2+1) очка набрал Павел Дацюк.
Вратарь Игорь Шестеркин, для которого эта встреча первой полной на ЧМ, отразил 18 бросков.
Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет в четверг, 10 мая, против сборной Чехии.
Чемпионат мира
Группа А
Белоруссия – РОССИЯ – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Голы: Дацюк - 1 (Дадонов), 5:27 - 0:1. Шалунов - 2 (Барабанов, Каблуков), 25:55 - 0:2. Каблуков - 1 (Барабанов, Трямкин), 29:25 - 0:3. Дацюк - 2 (бол., Хафизуллин, Шалунов), 39:26 - 0:4. Мамин - 2 (Зайцев), 45:15 - 0:5. Капризов - 4 (Дацюк, Дадонов), 47:37 - 0:6.
Вратари: Трус - Шестеркин.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 18 (4+6+8) - 27 (12+10+5).
Судьи: Каукокари, Шеквист.
7 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Трансляция матча Белоруссия - Россия //
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России
AndruFka
Три сухаря, полёт нормальный, Следующий матч - в четверг, 10 мая, против сборной Чехии. Вот там и будет первая проверка боеспособности.
19:47
Привет от дилетанта!
$n10nep$ ----------------------------- Ор с этих злопыхатов-канадофилов.)))
19:46
Wgadan
Не знаю как там дальше будет, но давненько наши с таким азартом не играли.
19:39
$n10nep$
Вот что удивительно. Раньше наши лучшие частенько приезжали на ЧМ, а сейчас все больше пытаются увильнуть. Зато канадцы с америкосами кажется распробовали вкус ЧМ и уже они привозят неплохие составы, а канадцы отличные даже. Все-таки выигрыш ЧМ может прилично подсластить пилюлю непопадания в ПО, да и миру лишний раз показать свое мастерство не лишнее. Тем более с таким составом Канаде вряд ли составит проблему выиграть ЧМ в очередной раз.
19:36
devoted
Самые сложные матчи впереди, верим.
19:35
Басист
Отскочили братья-белорусы. Седьмой гол на три штанги разменяли.
19:34
Тропическая гемангиома Мовсисяна
было видно, что не хотели добивать белорусов))) братишки не проиграйте Австрии плиз)))
19:33
aleksrusx
братьям скидку 1 гол сделали
19:32
NF
Раззабиваются нынче, а потом на вменяемых соперников шайб не хватит. Силы останутся ли бегать?..
19:30