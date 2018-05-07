Белоруссия – Россия: третья подряд сухая победа сборной Воробьева на ЧМ

Сегодня. Копенгаген. Белоруссия - Россия - 0:6. Третья подряд сухая победа россиян на ЧМ. Фото REUTERS

Сборная России в третьем матче на чемпионате мира разгромила Белоруссию со счетом 6:0. Для национальной команды это третья сухая победа на турнире после Франции (7:0) и Австрии (7:0).

В составе россиян 3 (2+1) очка набрал Павел Дацюк.

Вратарь Игорь Шестеркин, для которого эта встреча первой полной на ЧМ, отразил 18 бросков.

Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет в четверг, 10 мая, против сборной Чехии.

Чемпионат мира

Группа А

Белоруссия – РОССИЯ – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Дацюк - 1 (Дадонов), 5:27 - 0:1. Шалунов - 2 (Барабанов, Каблуков), 25:55 - 0:2. Каблуков - 1 (Барабанов, Трямкин), 29:25 - 0:3. Дацюк - 2 (бол., Хафизуллин, Шалунов), 39:26 - 0:4. Мамин - 2 (Зайцев), 45:15 - 0:5. Капризов - 4 (Дацюк, Дадонов), 47:37 - 0:6.

Вратари: Трус - Шестеркин.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 18 (4+6+8) - 27 (12+10+5).

Судьи: Каукокари, Шеквист.

7 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Белоруссия - Россия //

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России