Чемпионат мира

19:27 | Хоккей — Чемпионат мира

Белоруссия – Россия: третья подряд сухая победа сборной Воробьева на ЧМ

Сегодня. Копенгаген. Белоруссия - Россия - 0:6. Третья подряд сухая победа россиян на ЧМ. Фото REUTERS
Сегодня. Копенгаген. Белоруссия - Россия - 0:6. Третья подряд сухая победа россиян на ЧМ. Фото REUTERS
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Сборная России в третьем матче на чемпионате мира разгромила Белоруссию со счетом 6:0. Для национальной команды это третья сухая победа на турнире после Франции (7:0) и Австрии (7:0).

В составе россиян 3 (2+1) очка набрал Павел Дацюк

Вратарь Игорь Шестеркин, для которого эта встреча первой полной на ЧМ, отразил 18 бросков.

Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет в четверг, 10 мая, против сборной Чехии.

Чемпионат мира

Группа А

Белоруссия – РОССИЯ – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Дацюк - 1 (Дадонов), 5:27 - 0:1. Шалунов - 2 (Барабанов, Каблуков), 25:55 - 0:2. Каблуков - 1 (Барабанов, Трямкин), 29:25 - 0:3. Дацюк - 2 (бол., Хафизуллин, Шалунов), 39:26 - 0:4. Мамин - 2 (Зайцев), 45:15 - 0:5. Капризов - 4 (Дацюк, Дадонов), 47:37 - 0:6.

Вратари: Трус - Шестеркин.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 18 (4+6+8) - 27 (12+10+5).

Судьи: Каукокари, Шеквист.

7 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Белоруссия - Россия // 
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2018/​

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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AndruFka

Три сухаря, полёт нормальный, Следующий матч - в четверг, 10 мая, против сборной Чехии. Вот там и будет первая проверка боеспособности.

19:47

Привет от дилетанта!

$n10nep$ ----------------------------- Ор с этих злопыхатов-канадофилов.)))

19:46

Wgadan

Не знаю как там дальше будет, но давненько наши с таким азартом не играли.

19:39

$n10nep$

Вот что удивительно. Раньше наши лучшие частенько приезжали на ЧМ, а сейчас все больше пытаются увильнуть. Зато канадцы с америкосами кажется распробовали вкус ЧМ и уже они привозят неплохие составы, а канадцы отличные даже. Все-таки выигрыш ЧМ может прилично подсластить пилюлю непопадания в ПО, да и миру лишний раз показать свое мастерство не лишнее. Тем более с таким составом Канаде вряд ли составит проблему выиграть ЧМ в очередной раз.

19:36

devoted

Самые сложные матчи впереди, верим.

19:35

Басист

Отскочили братья-белорусы. Седьмой гол на три штанги разменяли.

19:34

Тропическая гемангиома Мовсисяна

было видно, что не хотели добивать белорусов))) братишки не проиграйте Австрии плиз)))

19:33

aleksrusx

братьям скидку 1 гол сделали

19:32

NF

Раззабиваются нынче, а потом на вменяемых соперников шайб не хватит. Силы останутся ли бегать?..

19:30

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