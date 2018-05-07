Белоруссия - Россия. Шестеркин в воротах, Михеев и Шалунов поменялись звеньями

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии. По сравнению с первыми двумя играми тренерский штаб произвел два изменения. Место в воротах команды с первых минут займет Игорь Шестеркин, а Василий Кошечкин останется в запасе. Кроме того, Илья Михеев переведен из четвертого звена в третье, поменявшись местами с Василием Шалуновым.

Полностью заявка россиян выгллядит следующим образом: Шестеркин (Кошечкин); Гавриков - Киселевич, Капризов - Дацюк - Дадонов; Нестеров - Зайцев, Григоренко - Анисимов - Бучневич; Яковлев, Мамин - Андронов - Михеев; Трямкин - Хафизуллин, Барабанов - Каблуков - Шалунов.

Матч Белоруссия - Россия начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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