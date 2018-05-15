Белоруссия проиграла Словакии и не набрала ни одного очка на чемпионате мира

Сборная Словакии обыграла Белоруссию на чемпионате мира - 7:4. Для белорусов это поражение стало седьмым на турнире, команда не набрала ни одного очка и вылетела из элитного дивизиона.

Чемпионат мира

Группа A

Белоруссия - Словакия - 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)

Голы: Бакош - 1 (Надь, Секера), 0:18 - 0:1. Юрчо - 3 (бол., Бакош, Надь), 10:07 - 0:2. Китаров - 1 (мен., Дрозд, Фальковский), 32:24 - 1:2. Лингле - 1 (бол., Левша, Плэтт), 35:00 - 2:2. Бакош - 2 (Надь), 47:53 - 2:3. Ковыршин - 1 (Сушко, Павлович), 48:37 - 3:3. Воробей - 2 (бол., Шарангович, Плэтт), 50:18 - 4:3. Юрчо - 4 (Бакош, Надь), 51:17 - 4:4. Говорка - 1 (Криштоф), 54:57 - 4:5. Дялога - 2 (буллит), 55:48 - 4:6. Криштоф - 3 (бол., Юрчо, Надь), 59:42 - 4:7.

Вратари: Трус - Рибар (Чильяк, 20:00).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 24 (9+11+4) - 46 (11+17+18).

Судьи: Гржибик, Лемелин.

15 мая. Копенгаген. Royal Arena.