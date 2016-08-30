Белоруссия подала заявку на проведение чемпионата мира-2021

Генеральный секретарь Федерации хоккея Белоруссии Ярослав Завгородний сообщил, что его организация подала официальную заявку на проведение чемпионата мира в 2021 году. Напомним, что Белоруссия проводила чемпионат мира два года назад.

- Официальные документы направлены в Международную федерацию хоккея, и на ближайшем полугодовом конгрессе мы будем знать, кто станет нашими основными конкурентами, - цитирует ТАСС Завгороднего со ссылкой на телеканал "Беларусь 5". - В случае неудачи мы будем подавать заявку на проведение чемпионата мира 2022 года. Мы уверены, что либо в 2021-м, либо в 2022 году мы должны получить форум.