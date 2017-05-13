Белоруссия обыграла Словению, одержав первую победу на чемпионате мира

В матче группового турнира чемпионата мира-2017 сборная Белоруссии взяла верх над Словенией – 5:2. По три очка у белорусов набрали Александр Павлович (2+1) и Илья Шинкевич (1+2). Для их команды эта победа стала первой на турнире.

Белоруссия занимает седьмое место в группе B. Словенцы, не выиграв ни одного матча, идут на восьмой строчке.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Словения – Белоруссия – 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)

Голы: Павлович – 3 (Шинкевич, Лингле), 13:12 – 0:1. Еглич – 2 (бол., Верлиц, Саболич), 16:52 – 1:1. Родман – 1 (Ковачевич, Претнар), 19:15 – 2:1. Ковыршин – 2 (А. Костицын, С. Костицын), 20:29 – 2:2. Павлович – 4 (Шинкевич), 29:48 – 2. Шинкевич – 1 (Павлович, Лингле), 38:05 – 2:4. Стась – 1 (бол., Стефанович), 39:43 – 2:5.

Вратари: Крошель (57:09) – Лаланд.

Штраф: 20 – 10.

Броски: 30 (13+6+11) – 29 (10+13+6).

Судьи: Гуен, Штрикер.

13 мая. Париж. AccorHotels Arena.

"СЭ" вел трансляцию матча Словения - Белоруссия