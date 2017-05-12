Бэкстрем сыграет за Швецию на чемпионате мира

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем выступит на чемпионате мира-2017, сообщает The Washington Post. Форвард будет заявлен за сборную Швеции после вылета его команды из розыгрыша Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист принял участие в 95 матчах в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, набрав 99 (29+70) очков.

Также на мировое первенство отправится немецкий вратарь "Кэпиталз" Филипп Грубауэр. В завершившемся сезоне он 25 раз выходил на лед, пропустив 45 шайб.