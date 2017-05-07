Барабанов заменил Плотникова в звене Телегина и Андронова на матч с Италией

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против Италии. По сравнению с первой игрой против Швеции (2:1 Б) в заявке команды сделано одно изменение – Александр Барабанов переместился из четвертого звена в первое, поменявшись местами с Сергеем Плотниковым. Состав команды Олега Знарка выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский (Илья Сорокин)

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;

Виктор Антипин – Антон Белов, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артем Зуб, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.

Встреча Италия – России пройдет сегодня, 7 мая. Начало матча в 13.15 по московскому времени,"СЭ" проведет трансляцию матча.