Австрия – Россия: вторая победа сборной Воробьева на ЧМ со счетом 7:0

Сборная России во втором матче на чемпионате мира снова победила со счетом 7:0 – после Франции сегодня команда Ильи Воробьева разгромила Австрию.
Дублем в составе национальной команды отметился Михаил Григоренко. По 2 (1+1) очка набрали Кирилл Капризов, Артем Анисимов и Илья Михеев.
В третьем периоде на площадку вышел вратарь Игорь Шестеркин, для которого эта встреча стала дебютной на чемпионатах мира.
Завтра на турнире в Дании россияне сыграют против Белоруссии.
Чемпионат мира
Группа А
Австрия – РОССИЯ – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)
Голы: Григоренко - 1, 9:34 - 0:1. Анисимов - 2 (Бучневич), 11:42 - 0:2. Барабанов - 2 (Михеев, Яковлев), 13:19 - 0:3. Григоренко - 2 (Анисимов), 23:52 - 0:4. Капризов - 3 (Дацюк, Дадонов), 29:07 - 0:5. Мамин - 1 (Капризов), 37:58 - 0:6. Михеев - 1, 53:55 - 0:7.
Вратари: Мадленер - Кошечкин (Шестеркин, 40:00).
Штраф: 2 - 2.
Броски: 18 (7+7+4) - 41 (17+10+14).
Судьи: Верли, Майер.
6 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Трансляция матча Австрия – Россия //
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России
Монте-Кристо (Мститель) .
7:0... 7:0... Ксерокс.
15:45
индеец_Джо
За Арсеналий, что характерно, австрийская публика вообще праздновала процесс хоккея.
15:44
ЗлобныйЖиртрест
Почему игрок не должен радовать забитому голу? Бред какой-то
15:43
Басист
Dzhan1328 === Чмока что-нить русофобское имеет в виду, понятно. Что он ещё может иметь-то?))) P.S. А так-то этот момент по-разному трактовать можно)) Например, что канадцам начхать на себя, свою игру и своих товарищей по команде)))
15:42
За Арсеналий с децтва!))
Я думаю с русскими Макдэвид больше очков наберёт, чем с корейцами.))
15:41
Упёртый русский
Тройка Григоренко-Анисимов-Бучневич порадовала. Красавцы. Может крепкая вторая тройка нарисоваться...
15:39
Тропическая гемангиома Мовсисяна
чмока сборная некстванов играла с любителями))) это позорное клеймо на всю жизнь))) ради этого момента Макдевид и приехал лол)))
15:38
Thomas_Boy_
Да и 8 команд хватило бы.
15:37
Тень Мастера
И зачем раздули состав ЧМ? Там 10:0, тут 7:0. 12 команд за глаза.
15:34
Dzhan1328
За Арсеналий с децтва!)) Канадцы свои шайбы не праздновали...)) В отличие от русских.)) Почувствуйте разницу!)/// Что ты имеешь ввиду,дите инцеста?
15:34
За Арсеналий с децтва!))
Канадцы свои шайбы не праздновали...)) В отличие от русских.)) Почувствуйте разницу!)
15:32
Лёгкий ветер
Семизарядный шайбомёт Воробьёва. Теперь знаю на какой счёт с белоруссами ставить.
15:30
Тропическая гемангиома Мовсисяна
представители немецкого мира унижены))) хотя тоже наверняка пьют баварское)))
15:30
NF
Главное, чтобы не перерадовались, а то, как обычно, попадутся основным соперникам в разобранном состоянии. Уже ведь начали нахваливать и петь дифирамбы, пусть и осторожно...
15:29