Чемпионат мира

15:26 | Хоккей — Чемпионат мира

Австрия – Россия: вторая победа сборной Воробьева на ЧМ со счетом 7:0

Сегодня. Копенгаген. Австрия - Россия - 0:7. Россияне одержали вторую победу на ЧМ. Фото AFP
Сегодня. Копенгаген. Австрия - Россия - 0:7. Россияне одержали вторую победу на ЧМ. Фото AFP
14

Сборная России во втором матче на чемпионате мира снова победила со счетом 7:0 – после Франции сегодня команда Ильи Воробьева разгромила Австрию.

Дублем в составе национальной команды отметился Михаил Григоренко. По 2 (1+1) очка набрали Кирилл Капризов, Артем Анисимов и Илья Михеев.

В третьем периоде на площадку вышел вратарь Игорь Шестеркин, для которого эта встреча стала дебютной на чемпионатах мира.

Завтра на турнире в Дании россияне сыграют против Белоруссии.

Чемпионат мира

Группа А

Австрия – РОССИЯ – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

Голы: Григоренко - 1, 9:34 - 0:1. Анисимов - 2 (Бучневич), 11:42 - 0:2. Барабанов - 2 (Михеев, Яковлев), 13:19 - 0:3. Григоренко - 2 (Анисимов), 23:52 - 0:4. Капризов - 3 (Дацюк, Дадонов), 29:07 - 0:5. Мамин - 1 (Капризов), 37:58 - 0:6. Михеев - 1, 53:55 - 0:7.

Вратари: Мадленер - Кошечкин (Шестеркин, 40:00).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 18 (7+7+4) - 41 (17+10+14).

Судьи: Верли, Майер.

6 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Австрия – Россия // 
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2018/​

14
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Монте-Кристо (Мститель) .

7:0... 7:0... Ксерокс.

15:45

индеец_Джо

За Арсеналий, что характерно, австрийская публика вообще праздновала процесс хоккея.

15:44

ЗлобныйЖиртрест

Почему игрок не должен радовать забитому голу? Бред какой-то

15:43

Басист

Dzhan1328 === Чмока что-нить русофобское имеет в виду, понятно. Что он ещё может иметь-то?))) P.S. А так-то этот момент по-разному трактовать можно)) Например, что канадцам начхать на себя, свою игру и своих товарищей по команде)))

15:42

За Арсеналий с децтва!))

Я думаю с русскими Макдэвид больше очков наберёт, чем с корейцами.))

15:41

Упёртый русский

Тройка Григоренко-Анисимов-Бучневич порадовала. Красавцы. Может крепкая вторая тройка нарисоваться...

15:39

Тропическая гемангиома Мовсисяна

чмока сборная некстванов играла с любителями))) это позорное клеймо на всю жизнь))) ради этого момента Макдевид и приехал лол)))

15:38

Thomas_Boy_

Да и 8 команд хватило бы.

15:37

Тень Мастера

И зачем раздули состав ЧМ? Там 10:0, тут 7:0. 12 команд за глаза.

15:34

Dzhan1328

За Арсеналий с децтва!)) Канадцы свои шайбы не праздновали...)) В отличие от русских.)) Почувствуйте разницу!)/// Что ты имеешь ввиду,дите инцеста?

15:34

За Арсеналий с децтва!))

Канадцы свои шайбы не праздновали...)) В отличие от русских.)) Почувствуйте разницу!)

15:32

Лёгкий ветер

Семизарядный шайбомёт Воробьёва. Теперь знаю на какой счёт с белоруссами ставить.

15:30

Тропическая гемангиома Мовсисяна

представители немецкого мира унижены))) хотя тоже наверняка пьют баварское)))

15:30

NF

Главное, чтобы не перерадовались, а то, как обычно, попадутся основным соперникам в разобранном состоянии. Уже ведь начали нахваливать и петь дифирамбы, пусть и осторожно...

15:29

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!