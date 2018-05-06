Австрия – Россия: вторая победа сборной Воробьева на ЧМ со счетом 7:0

Сегодня. Копенгаген. Австрия - Россия - 0:7. Россияне одержали вторую победу на ЧМ. Фото AFP

Сборная России во втором матче на чемпионате мира снова победила со счетом 7:0 – после Франции сегодня команда Ильи Воробьева разгромила Австрию.

Дублем в составе национальной команды отметился Михаил Григоренко. По 2 (1+1) очка набрали Кирилл Капризов, Артем Анисимов и Илья Михеев.

В третьем периоде на площадку вышел вратарь Игорь Шестеркин, для которого эта встреча стала дебютной на чемпионатах мира.

Завтра на турнире в Дании россияне сыграют против Белоруссии.

Чемпионат мира

Группа А

Австрия – РОССИЯ – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

Голы: Григоренко - 1, 9:34 - 0:1. Анисимов - 2 (Бучневич), 11:42 - 0:2. Барабанов - 2 (Михеев, Яковлев), 13:19 - 0:3. Григоренко - 2 (Анисимов), 23:52 - 0:4. Капризов - 3 (Дацюк, Дадонов), 29:07 - 0:5. Мамин - 1 (Капризов), 37:58 - 0:6. Михеев - 1, 53:55 - 0:7.

Вратари: Мадленер - Кошечкин (Шестеркин, 40:00).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 18 (7+7+4) - 41 (17+10+14).

Судьи: Верли, Майер.

6 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Австрия – Россия //

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