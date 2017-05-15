Артурс Кулда: "Латвия должна выходить и давать бой сборной России"

Нападающий сборной Латвии Артур Кулда выразил уверенность в том, что матч группового турнира чемпионата мира-2017 с Россией будет интересным. По словам форварда, команда попытается навязать борьбу россиянам.

- Судя по составу, все ваши мысли только о матче с Германией? - вопрос Кулде.

- В принципе, самый важный матч у нас будет с Германией. Но все равно надо выходить и давать бой России.

- Что думаете о сборной России?

- Хорошая команда, которая выиграла все матчи. Будет интересно.

- Борьбу-то сможете навязать?

- Конечно.

- Боб Хартли сказал, что не видит у России слабых сторон, но так ведь не может быть.

- Что-то должно быть, но это мы увидим во время игры.

- Без Джериньша и Спруктса тяжело будет? Или это так - легкая тренировка перед немцами?

- Легкой эта тренировка точно не будет. И это хороший шанс для молодых игроков, чтобы выйти и проявить себя. Они будут очень стараться и принесут большую пользу. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что матч между сборными России и Латвии состоится сегодня, начало игры - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.