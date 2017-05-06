Артур Кулда: "Наставник сборной Латвии приехал на ЧМ побеждать"

Защитник сборной Латвии Артур Кулда после победы над Данией на чемпионате мира по хоккею-2017 (3:0) похвалил голкипера Элвиса Мерзликинса, который отразил 27 бросков. Также он отметил, что главный тренер команды Боб Хартли настраивает латвийцев на каждую игру как на последнюю.

- Мы так долго готовились и ждали начала турнира, что в первом периоде, видимо, перегорели. Потом собрались и показали хороший хоккей, - цитирует ТАСС Кулду. - Наш вратарь в нужное время спасал, мы старались как могли, но, в первую очередь, это его заслуга, что первый период закончился со счетом 0:0.

Мы лишь несколько человек потеряли из-за травм, большинство игроков выступало в квалификации к Олимпиаде. Что касается нашего тренера, то он старается, чтобы все было на профессиональном уровне, как в НХЛ. Он сюда приехал побеждать и говорит, нам чтобы все на каждую смену выходили как на последнюю.

Трансляция матча Латвия - Дания