Артис Аболс: "Задача сборной Латвии - выход в плей-офф ЧМ-2017"

Тренер сборной Латвии Артис Аболс в преддверии чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что задачей команды является выход в четвертьфинал турнира. Сборная Латвии начнет турнир встречей против команды Дании в субботу.

– Настроение хорошее, мы провели две неплохие игры, – приводит "Р-Спорт" слова Аболса. – Все игры у нас ответственные, особенно первая. Будем бороться за выход в четвертьфинал. Безусловно, должны сохранять место, но главный тренер говорит только о том, чтобы ребята смотрели верх и боролись за четверку. Конечно, мы не фавориты, но случиться может что угодно. Никто не скажет, что мы обязательно там будем, не такие мы и великие, но почему бы нам и не выйти из группы?