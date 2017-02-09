Чемпионат мира

16:36 9 февраля | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Артис Аболс: "Я не против работы в сборной, но ЛФХ должна договориться с "Ладой"

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Главный тренер "Лады" Артис Аболс отметил, что его назначение в тренерский штаб сборной Латвии должно быть согласовано с клубом. Ранее сообщалось о том, что Аболс станет помощником Боба Хартли и будет готовить команду к чемпионату мира-2017.

- Федерация хоккея должна договориться с "Ладой", отпустят ли они меня и когда, - приводит "Р-Спорт" слова Аболса. - Сейчас я приехал на сбор в Латвию, и мы работаем. Я не против работы в сборной, они тоже хотели бы меня видеть в тренерском штабе, но все зависит от решения клуба, так как мой контракт с ним действует. Устная договоренность есть, но нужно окончательное решение.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170209/1116068499.html

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