Артис Аболс: "Россия – улучшенный СКА? Есть такое. Только матч начал – уже две пропустил"

Тренер сборной Латвии Артис Аболс в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против команды России отметил силу соперника. По словам наставника, нельзя удаляться.

– Будете ли использовать тройку Гиргенсонса против кого-то персонально?

– Мы пока не решили, но там талантов полно, к тому же мы пока не знаем, где будет играть Кузнецов. Решим, наверное, уже по ходу встречи.

– Что вообще скажете о сборной России?

– Мастеровитая команда, переполненная талантами как из КХЛ, так и из НХЛ. Шайбу в зону они не забрасывают. Контролируют ее. Очень быстры.

– Как планируете противостоять лучшему большинству турнира?

– Тут лучший рецепт – не удаляться.

– Россия – улучшенный вариант СКА?

– Есть такое. Только матч начал – уже две пропустил (смеется). Тренер тот же самый, только талантов побольше. Ну и есть тройка Андронова, силовая, очень универсальная, которая много играет в меньшинстве. (Игорь ЕРОНКО)