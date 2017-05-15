Артис Аболс: "Россия – улучшенный СКА? Есть такое. Только матч начал – уже две пропустил"

Тренер сборной Латвии Артис Аболс в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против команды России отметил силу соперника. По словам наставника, нельзя удаляться.
– Будете ли использовать тройку Гиргенсонса против кого-то персонально?
– Мы пока не решили, но там талантов полно, к тому же мы пока не знаем, где будет играть Кузнецов. Решим, наверное, уже по ходу встречи.
– Что вообще скажете о сборной России?
– Мастеровитая команда, переполненная талантами как из КХЛ, так и из НХЛ. Шайбу в зону они не забрасывают. Контролируют ее. Очень быстры.
– Как планируете противостоять лучшему большинству турнира?
– Тут лучший рецепт – не удаляться.
– Россия – улучшенный вариант СКА?
– Есть такое. Только матч начал – уже две пропустил (смеется). Тренер тот же самый, только талантов побольше. Ну и есть тройка Андронова, силовая, очень универсальная, которая много играет в меньшинстве. (Игорь ЕРОНКО)
aech_63
Чюдак. В случае со СКА матч ЕЩЁ на начался, а уже две от них получил, Газпром рулит
14:09