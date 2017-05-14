Артис Аболс: "Кузнецов – реальное усиление для сборной России"

Тренер сборной Латвии Артис Аболс в преддверии матча группового этапа чемпионата мира-2017 с Россией подчеркнул, что нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов станет реальным усилением для соперника, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Специалист также добавил, что лед на турнире тяжелый, однако это касается обеих команд.

– Российская команда выглядит непобедимой?

– Сборная России – топовая команда и на любом турнире претендует на золото. За парижской группой не слежу. Вчера канадцы проиграли швейцарцам, но первые приехали побеждать.

– Как изменится ее игра после приезда Кузнецова?

– Сегодня было интересно, с кем Олег Знарок и штаб его поставят. Это реальное усиление, хороший центрфорвард.

– Как вам лед?

– Он не важный и тяжелый, но это касается обеих команд.

Встреча Россия – Латвия пройдет завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.