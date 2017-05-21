Артемий Панарин: "Жалко, что не сыграю с Кузнецовым и Кучеровым на Олимпиаде"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 над Финляндией (5:3) посетовал, что его звено с Никитой Кучеровым и Евгением Кузнецовым не сможет сыграть на Олимпиаде-2018, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать своих игроков на Игры.

– Дебютанты нашей сборной действовали очень результативно.

– Эта сборная отличалась духом внутри команды. Каждый был готов играть за Россию, а не за себя. Обидно, что этим шансом не воспользовались, хотя был большой шанс сыграть хорошо. Не скажу, что эта бронза – плохо.

– Обидно, что ваша шикарная тройка с Кузнецовым и Кучеровым не сыграет на Олимпиаде?

– Жалко, конечно. Очень понравилось с ребятами играть. Правда, Кузнецов сегодня не забил и ругался (улыбается).

Трансляция матча Россия – Финляндия