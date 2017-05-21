Артемий Панарин: "В решающих матчах расслабляем булки"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 над Финляндией (5:3) посетовал, что россияне расслабляются в концовках важных встреч. Он добавил, что команде Олега Знарка удалось завершить турнир на позитивной ноте, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Удался сегодняшний матч?

– Да, медаль. Единственное – третий период сыграли не особо приятно. Нервозности было много. Если бы Кучеров не забил важный гол, непонятно как бы все повернулось. Он– красавец! Валидольная игра получилась. Мы вели. Самое главное – выиграли. Уходим с позитивом.

– Почему в решающих матчах турнира плохо действовали в третьих периодах?

– Расслабляем булки. Больше нечего сказать. Как-то надо этого не делать.

– Какой эпитет подберете к сегодняшней игре после вчерашней "полной задницы"?

– Сегодня было близко к полной заднице. Здорово, что Кучер забил.