Артемий Панарин: "В Париже продают безалкогольное пиво? Понятно, почему было так мало народу"

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы над командой Чехии (3:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что расстроился количеством болельщиков на трибунах, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Напомним, что Россия встретится в полуфинале с победителем пары Канада – Германия.

– Я уже привык к тому, что не забиваю выходы "один в ноль", – сказал Панарин. – Это сюрпризом для меня не стало. Сюрприз, что все-таки один такой момент использовать и забить удалось в третьем периоде (улыбается). В меньшинстве имел шанс и бросил мимо. Еще раз Францоуз отбил шайбу ловушкой, он немного корявый вратарь по манере. Имею в виду, что он играет в манере, которая отличает его от других голкиперов. Он в том месте, куда я бросал, держал ловушку.

– Насколько тяжело пришлось на парижской арене, где сборная России раньше не играла?

– Было жарко. Наверное, было сделано все для болельщиков, чтобы они не мерзли. Нам же было не очень комфортно. Я немного расстроился по ходу игры, увидев, что на трибуны пришло так мало зрителей. Правда, после матча посмотрел уже как следует по сторонам и заметил, что наших болельщиков на матче было достаточно. Говорите, здесь пиво только безалкогольное продается? Тогда понятно, почему народу немного на хоккей пришло.

– Как отразилась на команде травма Наместникова?

– Ему в пятку шайбой засандалили. Молодец, боец. Его быстро проверили, перелома вроде нет, и Влад вернулся на лед.

– Удивились, что в другом четвертьфинале финны обыграли сборную США?

– Все, что не делается, то к лучшему. Непонятно, как было бы, если мы выиграли у американцев. А так все нормально, выиграли и идем дальше.

Трансляция матча Россия - Чехия