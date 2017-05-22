Артемий Панарин: "Спасибо за поддержку на чемпионате мира". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

16:51 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Артемий Панарин: "Спасибо за поддержку на чемпионате мира"

0
0
0
0

Нападающий сборной России и "Чикаго" Артемий Панарин поблагодарил болельщиков за поддержку национальной команды на минувшем чемпионате мира-2017. Вчера россияне в матче за третье место одержали победу на Финляндией (5:3).

"Большое спасибо всем за поддержку нашей команды на чемпионате мира", - написал Панарин на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что 25-летний россиянин вошел в символическую сборную мирового первенства. Также он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 17 (4+13) очков в 9 матчах.

Опрос

Третье место сборной России по хоккею на ЧМ-2017 - это...
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий