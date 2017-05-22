Артемий Панарин: "Спасибо за поддержку на чемпионате мира"

Нападающий сборной России и "Чикаго" Артемий Панарин поблагодарил болельщиков за поддержку национальной команды на минувшем чемпионате мира-2017. Вчера россияне в матче за третье место одержали победу на Финляндией (5:3).

"Большое спасибо всем за поддержку нашей команды на чемпионате мира", - написал Панарин на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что 25-летний россиянин вошел в символическую сборную мирового первенства. Также он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 17 (4+13) очков в 9 матчах.