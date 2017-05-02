Артемий Панарин: "Со своим английским не понял, почему Кейн не поедет на ЧМ-2017"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин после тренировки национальной команды отметил, что не следил за составами соперников на чемпионат мира по хоккею-2017, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
– Почему Патрик Кейн в итоге отказался от поездки на чемпионат мира? Не общались?
– Я с ним разговаривал. Но с английским со своим ничего не понял. Он вроде сказал, что он думает, ждет, но, видать, надумал, что не поедет.
– Составы других команд видели?
– Нет. Мне без разницы.
– Такое впечатление, что все вместо Олимпиады решили поехать на чемпионат мира.
– Хорошие, да, составы?
– Неплохие. Тэйвз и Кит тоже не поехали.
– Крюгер зато поехал и Кемпны.
– Артем Анисимов что вам пожелал?
– Удачи. Порвать всех. Будем стараться.
– Насколько тяжелая у него травма?
– Он же восстановился уже, в плей-офф играл.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.