Артемий Панарин: "Шипачев продолжает называть меня "чертов энхаэловец"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин после тренировки национальной команды заявил, что уже успел немного акклиматизироваться после возвращения из НХЛ. Также форвард рассказал о взаимодействии в звене с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Я прилетел день назад, – сказал Панарин. – Первую ночь поспал часов пять, вторую – часов десять. Удивительно. Причем в первую ночь ел снотворное. Во вторую – ничего не ел. Проснулся – уборщица в номере убирается. Я даже не слышал.

– Судя по вашим интервью после вылета – были очень расстроены. Отпустило?

– Ну да, 10 дней прошло. Отдохнул немного от хоккея – можно так сказать. Потренировался перед чемпионатом мира. Главное, чтоб на льду ноги все вспомнили.

– Что нужно сделать, чтобы химия в вашем чемпионском звене с Шипачевым и Дадоновым восстановилась?

– Почаще на ужины, наверное, собираться.

– В прошлом году вы друг над другом вовсю прикалывались, партнеры ваши называли вас "чертов энхаэловец". Какими словами сейчас общаетесь?

– Шипачев продолжает так делать, но он на тренировке "подпаривал" сегодня, поэтому он не может ничего сейчас сказать. Ну а когда моя очередь придет "накосячить", он обязательно вставит свои пять копеек.

– Вам Шипачев с Дадоновым не высказывают за то, что вы Гусева подвинули?

– Пока еще не было такого. Но не я решаю. Может, пойдут к тренеру и скажут.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.