Чемпионат мира

19:40 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Артемий Панарин: "Сами виноваты, что не выиграли домашний чемпионат мира"

0
0
0
0

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин после тренировки национальной команды вспомнил о выступлении на прошлогоднем домашнем чемпионате мира, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Команда Олега Знарка завоевала бронзовые медали.

– Год назад чувствовали психологическое давление из-за домашнего чемпионата мира? Сейчас, может быть, полегче будет?

– Ну, я надеюсь, что полегче будет. Но я не скажу, что прям так тяжело в прошлом году было. Конечно, мы хотели дать людям золото, чтобы они обрадовались, но… Не знаю, давление сказалось или, может, руки корявые. Сами виноваты.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий